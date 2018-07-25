Еврокомиссия уличила автопроизводителей в манипуляции итогами тестов на выбросы

25 июля 2018 11:25 (UTC+04:00)

Исследовательский центр Еврокомиссии (ЕК) обнаружил доказательства того, что автопроизводители манипулировали результатами тестов на количество вредных выбросов. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на газету Financial Times.

По ее данным, автопроизводители сознательно преувеличивали количество выхлопных газов во время тестирования автомобилей, чтобы установить более высокий базовый уровень выбросов, который будет утвержден в 2020 году. Так, некоторые машины проходили испытания с разряженным аккумулятором для того, чтобы часть работы двигателя уходила на их зарядку, во многих также была отлючена функция "старт-стоп", которая автоматически выключает силовой агрегат во время остановок с целью экономии топлива.

"Нам не нравятся такие трюки. Мы будем делать все возможное для того, чтобы исходные данные тестов были реальными", - заявил еврокомиссар по энергетике Мигель Ариас Каньете. Как отметила газета, в ЕК не назвали конкретных автопроизводилей, однако, по сведениям издания, к подобному манипулированию причастны многие. В ноябре прошлого года Еврокомиссия предложила обязать автомобильные компании с 2020 по 2025 год сократить выбросы на 15%, а к 2030 году - на 30%.

В среднем результаты тестов автопроизводителей на показатель выбросов вредных веществ были на 4,5% выше полученных в ходе независимой экспертизы исследовательского центра ЕК. В свою очередь Ассоциация немецкой автомобильной промышленности заявила, что манипуляцию в сторону увеличения выбросов можно назвать контрпродуктивной, так как все большее число покупателей выбирают автомобили с низкой степенью выброса выхлопных газов, пишет издание.

С сентября в Европейском союзе вводятся новые стандарты по проверке расхода топлива и уровня выбросов вредных газов автомобилей. В рамках данного регламента будут воспроизводиться в лабораторных условиях не только разные дорожные ситуации и скоростной режим, но также учитываться и различные комплектации и весовые характеристики автомобилей. Будущие проверки, как ожидается, будут более объективно отображать реальные показатели расхода топлива и уровня выбросов вредных газов, что позволит устранить те недостатки испытаний, которые привели несколько лет назад к так называемому дизельному скандалу.

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