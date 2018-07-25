Власти Греции выделяют 20 миллионов евро для пострадавших при пожарах

25 июля 2018 13:13 (UTC+04:00)

Власти Греции выделяют 20 миллионов евро из государственной инвестиционной программы на помощь пострадавшим в результате лесных пожаров, охвативших страну, сообщает Sputnik Греция.

Помимо этого, греческое правительство приняло ряд мер для помощи пострадавшим от пожаров. Как сообщил официальный представитель правительства Греции Димитрис Тзанакопулос, меры, в частности, коснутся налоговых обязательств граждан, проживающих в охваченных стихией районах. Также будет открыт специальный банковский счет, на который государство, а также любой желающий сможет перевести деньги на ликвидацию последствий пожаров, сообщает издание.

Тзанакопулос добавил, что основной пакет мер по поддержке пострадавших семей, а также размер компенсационных выплат будет объявлен после того, как будет произведена полная оценка последствий пожаров, уточняет газета.

В Греции в понедельник произошло несколько крупных пожаров, жертвами которых стали более 70 человек, в Аттике объявлено чрезвычайное положение. Премьер-министр страны Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим, прокуратура Греции начала расследование причин пожаров, а военные страны готовятся принять участие в тушении возгораний, которые охватили Восточную Аттику.

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