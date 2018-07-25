Девять стран Европы предложили Греции помощь в тушении пожаров

25 июля 2018 15:37 (UTC+04:00)

Предложения оказать Греции помощь в тушении пожаров, жертвами которых стали свыше 70 человек, поступили в общей сложности уже от девяти европейских стран, сообщает РИА Новости со ссылкой на Еврокомиссию.

"Предложения об оказании помощи Греции через механизм гражданской обороны поступили также от Испании, Болгарии, Португалии, Мальты, Хорватии и Черногории", — сообщает ЕК.

Ранее Италия, Румыния и Кипр уже направили свою помощь Греции, предоставив технику и личный состав.

"Через наш механизм гражданской защиты ЕС мы помогли мобилизовать самолеты, транспортные средства, медицинский персонал и пожарных. Вчера вечером у нас были дополнительные предложения, и я благодарю все страны, которые предложили свою поддержку", — приводятся в сообщении слова еврокомиссара по гуманитарной помощи и кризисному регулированию Кристос Стилианидес, который находится в Афинах.

ЕК продолжает оказывать помощь и другим странам, которые столкнулись с лесными пожарами. В Швеции задействованы семь самолетов, более 300 пожарных и 60 транспортных средств. Для Латвии была задействована спутниковая система Copernicus ЕС, которая помогает властями составлять карты пострадавших районов.

В Греции произошло несколько крупных лесных пожаров, жертвами которых стали более 70 человек, в Аттике объявлено чрезвычайное положение. Премьер-министр страны Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим, прокуратура Греции начала расследование причин пожаров, а военные страны готовятся принять участие в тушении возгораний, которые охватили Восточную Аттику.

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