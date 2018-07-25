В Бельгии предложили привязать оплату труда к его производительности

25 июля 2018 22:53 (UTC+04:00)

Федеральное правительство Бельгии разработало программу повышения занятости населения, которая призвана в перспективе внедрить новый принцип расчета заработной платы в привязке не к возрасту, а к уровню компетенций и производительности труда, сообщает РИА Новости.

Программа, получившая в прессе название "Jobsdeal" ("рабочее соглашение"), уже вызвала активное обсуждение и критику со стороны профсоюзов. Особое внимание в программе, содержащей 28 пунктов, в обществе вызвала идея привязать в перспективе уровень заработной платы к производительности труда.

"Организация четкой повестки текущей реформы системы вознаграждений, которые больше не должны быть связаны с возрастом, а связаны с компетенцией и производительностью", — говорится в обнародованной федеральным кабмином программе, которая призвана найти решение парадоксальной ситуации на рынке труда, когда при наличии вакантных мест остается высоким уровень безработицы.

Кроме того, правительство намерено "поощрять работодателей вкладываться в подготовку новых работников", а также создавать условия, позволяющие пенсионеру или инвалиду работать и увеличивать свои доходы при одновременном снижении налогов.

Также программа предусматривает поощрение работников вкладывать в случае увольнения максимум одну треть выходного пособия в свое профессиональное образование.

В 2017 году в Бельгии насчитывалось 487 тысяч официально зарегистрированных безработных. До 2022 года власти планируют ежегодно создавать 46 тысяч рабочих мест. При этом в настоящее время насчитываются 134,5 тысячи вакантных рабочих мест, 60% которых не требуют диплома.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Россельхознадзор ограничил импорт птицы из Бельгии
Россия 19:43
В Бельгии произошла экстренная остановка реактора на АЭС
Европа 24 июля 00:26
Воздушное пространство Бельгии снова открыли для полетов
Европа 19 июля 21:42
Сборная Бельгии по футболу победила англичан и впервые завоевала бронзовые медали ЧМ
Спорт 14 июля 20:06
Сборная Франции победила Бельгию и стала первым финалистом ЧМ-2018 (ВИДЕО)
Другие страны 11 июля 00:04
Президент Ильхам Алиев прибыл в Брюссель
Политика 10 июля 23:41
Лента новостей
Азербайджанский ФК «Карабах» сыграл вничью с «Кукеси» в Албании
Общество 23:01
В Азербайджане задержано 62 незаконных мигранта (ФОТО)
Общество 22:47
Реальный доход на душу населения жителей Пекина и Шанхая превысил 30 тысяч юаней
Китай 21:57
Будет создан новый мультимодальный маршрут с участием Азербайджана и Латвии (Эксклюзив)
Бизнес 21:16
SOCAR огласила прогнозы по инвестициям в Грузию в 2018 году (Эксклюзив)
Энергетика 21:11
Китай надеется на упрощение процедур торговли и инвестиций со стороны Великобритании
Бизнес 20:40
При взрыве на заводе в Кутаиси пострадали пять человек
Грузия 20:35
Сенат Польши отклонил предложение президента о конституционном референдуме
Европа 20:32
Китайская провинция Ганьсу стремительно наращивает торговлю со странами "Пояса и пути"
Бизнес 20:32