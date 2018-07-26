Uber и Cabify приостановили работу в Барселоне из-за нападений таксистов

Водители сервисов автомобильных перевозок Uber и Cabify решили приостановить свою работу в Барселоне на неопределенный срок из-за нападений официальных таксистов, которые происходили в среду.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на объединение предпринимателей Unauto VTC, которое занимается обеспечением выдачи лицензий автомобилей напрокат с водителями (VTC). В объединении заявили, что работа будет приостановлена до "нормализации ситуации".

В среду началась двухдневная забастовка таксистов в Барселоне, к которой присоединились водители в других городах. Причина — судебное решение о приостановке ограничений по выдаче лицензий типа VTC (автомобиля напрокат с водителем, ими пользуются компании Uber и Cabify). В течение дня в Барселоне произошло как минимум два нападения на автомобили Uber, причем в одном из них находились туристы из Франции, в том числе ребенок. Кроме того, во время акций протеста происходили столкновения между силами правопорядка и таксистами.

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