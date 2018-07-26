Юнкер заявил, что хорошо ладит с Трампом

26 июля 2018 13:36 (UTC+04:00)

Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что у него налажено взаимопонимание с президентом США Дональдом Трампом, что способствовало результативности переговоров в Вашингтоне, передает РИА Новости.

В ходе встречи в Вашингтоне Юнкер и Трамп договорились совместно работать в направлении нулевых пошлин, нулевых нетарифных барьеров и нулевых субсидий по неавтомобильным промышленным товарам. Брюссель и Вашингтон планируют также работать над сокращением барьеров и расширением торговли услугами, химической, фармацевтической и медицинской продукцией, а также соевыми бобами, говорится в заявлении, распространенном Еврокомиссией.

"Переговоры были смягчены тем фактом, что мы, к удивлению, хорошо ладим", — сказал Юнкер европейскому изданию газеты Politico.

По словам главы Еврокомиссии, ранее он дважды общался с Трампом на саммитах G7. При этом президент США говорил "в жестком, но вежливом тоне". "Ему (Трампу) не нравятся те, кто ходит вокруг да около", — сказал Юнкер.

Он сообщил, что переговоры в Вашингтоне продолжались 3,5 часа.

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