Ryanair отказалась выплачивать компенсацию за отмененные рейсы

Ирландская авиакомпания Ryanair заявила об отказе выплатить компенсацию пассажирам за отмену сотен полетов в связи с проводимой со среды двухдневной забастовкой пилотов и бортпроводников перевозчика, сообщает телеканал Sky News со ссылкой на заявление представителя авиакомпании, передает РИА Новости.

По данным телеканала, авиакомпания Ryanair отменила более 600 рейсов в Бельгии, Испании и Португалии 25 и 26 июля из-за забастовки пилотов и бортпроводников. Ранее сообщалось, что в связи с забастовкой бортпроводников Ryanair уже разослала уведомления почти 50 тысячам пассажиров. Им предложено обменять билеты на другие даты или вернуть деньги. Бастующие требуют от руководства Ryanair перестать повсеместно применять ирландское законодательство, адаптировать условия труда к каждой отдельной стране. Подобные забастовки планируются и ирландскими пилотами.

"Ryanair полностью следует закону EU261 (о выплате компенсаций), однако все отмены рейсов были вызваны внеплановыми обстоятельствами, за что компенсации не предусматриваются", — сообщает представитель авиакомпании, слова которого приводит канал.

Руководство гражданской авиации Великобритании уточняет, что пассажиры имеют право требовать компенсацию в случае задержки рейса более чем на три часа, отмены рейса или отказа в посадке в самолет. Исключением являются случаи, отмеченные в законе EU 261, в соответствии с которым компенсация не выплачивается, когда причина не зависит от авиакомпании.

Как сообщает телеканал, ранее в апреле Европейский суд постановил, что авиакомпании должны выплачивать компенсацию за задержки, вызванные несанкционированными забастовками, проводимыми из-за действий руководства компании. По европейскому законодательству, пассажиры отмененных рейсов на короткие расстояния могут претендовать на компенсацию в размере 250 евро.

В связи с забастовкой бортпроводников Ryanair уже разослала уведомления почти 50 тысячам пассажиров. Им предложено обменять билеты на другие даты или вернуть деньги.

Ryanair — крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Работает в 33 странах, обслуживая свыше 1,8 тысячи направлений. Штат компании насчитывает около 11,5 тысячи человек.

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