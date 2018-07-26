Афины затопило после сильного шторма

26 июля 2018 18:40 (UTC+04:00)

Наводнение, вызванное сильным штормом, обрушилось на Афины в четверг, сообщает Sputnik Греция.

Северные пригороды Афин затоплены. Полиция перекрыла в целях безопасности главные дороги в пригородах Кисифья и Неа Эритрея.

Пожарная служба Афин получила 140 звонков от граждан с просьбой о помощи, в частности относительно откачивания воды из затопленных домов.

Ранее сообщалось, что в Греции на этой неделе произошло несколько крупных лесных пожаров, жертвами которых, по последним данным, стали 83 человека, в Аттике объявлено чрезвычайное положение. Алексис Ципрас объявил в стране трехдневный траур по погибшим, прокуратура Греции начала расследование причин пожаров. Команды спасателей продолжают поиски пропавших.

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