Вероятной причиной пожаров в Греции назван поджог

Власти Греции предполагают, что пожары вокруг Афин могли возникнуть в результате преднамеренного поджога, сообщает Интерфакс со ссылкой на гентство Associated Press.

Министр по делам правопорядка и защиты граждан Никос Тоскас заявил, что анализ спутниковых снимков и осмотр на месте позволяет предположить, что пожар, начавшийся за короткий период времени сразу в нескольких местах, мог быть результатом преступного умысла..

"Имеются серьезные признаки преступной деятельности, проводится расследование", - цитирует Тоскаса AP, отказавшись раскрывать детали.

В результате пожаров, вспыхнувших к востоку от Афин в начале недели, погибло 82 человека, порядка 180 получили ранения. Экстренные службы продолжают поисково-спасательные операции на суше и на воде. Опознание погибших затруднено из-за того, что тела сильно обгорели; родственникам приходится предоставлять судмедэкспертам образцы ДНК и стоматологические записи.

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