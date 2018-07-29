"Манчестер Сити" обыграл "Баварию" в матче Международного кубка чемпионов

29 июля 2018 08:08 (UTC+04:00)

Английский футбольный клуб "Манчестер Сити" одержал волевую победу со счетом 3:2 над немецкой "Баварией" в матче Международного кубка чемпионов. Встреча прошла в Майами, передает ТАСС.

В составе победителей два мяча забил Бернарду Силва (45, 70), также отличился Лукас Нмеча (52). У мюнхенцев голы в активе Меритана Шабани (15) и Арьена Роббена (24).

Обе команды набрали по три очка в трех матчах и делят 5-8 места в таблице.

В товарищеском турнире также принимают участие английские "Манчестер Юнайтед", "Челси", "Тоттенхэм", испанские "Барселона", "Реал" и "Атлетико", итальянские "Ювентус", "Интер" и "Рома", немецкая "Боруссия" (Дортмунд), французский "Лион" а также португальская "Бенфика".

Основная часть матчей турнира проходит в США, также встречи принимают Австрия, Италия, Франция, Англия, Ирландия, Португалия, Испания и Сингапур.

Команды борются за первенство в символической турнирной таблице. Если основное время матча заканчивается вничью, победитель определяется в серии пенальти, выигравшая команда получает два очка, проигравшая - одно.

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