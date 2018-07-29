Рейтинг блока Меркель достиг самого низкого уровня за 12 лет - опрос

29 июля 2018 16:55 (UTC+04:00)

Рейтинг консервативного блока Ангелы Меркель ХДС/ХСС в Германии достиг самого низкого уровня за последние 12 лет, передает РИА Новости, со ссылкой на результаты опроса, проведенного институтом исследования общественного мнения Emnid.

Согласно результатам, которые приводит таблоид Bild, рейтинг альянса ХДС/ХСС за последнюю неделю снизился на один процентный пункт и упал до 29 процентов. Как отмечает издание, это самый низкий показатель с 2006 года.

Результаты опроса относительно других партий бундестага показывают, что рейтинг Социал-демократической партии Германии (СДПГ) также упал на один процентный пункт и составляет 18 процентов, партия "Зеленые" достигла 14 процентов, рейтинг партии "Альтернативы для Германии" остался на уровне 15 процентов. Показатели Свободной демократической партии (СвДП) остались на отметке 9 процентов, у "Левых" — 10 процентов.

Таблоид указывает, что причиной падения уровня одобрения консервативного блока мог стать разгоревшийся ранее конфликт в коалиционном правительстве Германии относительно миграционной политики.

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