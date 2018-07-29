В мюнхенском аэропорту отменили около 330 рейсов из-за поведения пассажирки

29 июля 2018 18:31 (UTC+04:00)

Около 330 рейсов отменено в аэропорту Мюнхена из-за инцидента с пассажиркой, в результате которого был закрыт один из терминалов, передает РИА Новости со ссылкой на местные СМИ.

Одна из пассажирок в субботу прошла в зону безопасности без надлежащего контроля. По словам представителя аэропорта, служба безопасности не отреагировала на происшествие. Только после того, как авиационное ведомство Южной Баварии узнало об инциденте, оно вызвало полицию. В результате терминал 2 был эвакуирован и закрыт. Как сообщает газета Sueddeutsche Zeitung, его работа была остановлена на семь часов. Это привело к сбою в расписании полетов, отмене и задержке рейсов.

Согласно таблоиду Bild, около 700 пассажирам пришлось ночевать на раскладных кроватях в здании аэропорта, сотни человек были размещены в отелях. Днем в воскресенье было отменено около 330 рейсов, примерно 60 полетов были задержаны более чем на полчаса. По данным аэропорта, инцидент затронул около 32 тысяч пассажиров.

Отмечается, что в субботу начались школьные каникулы, из-за чего в аэропорту было особенно много людей, что также усугубило ситуацию. Штатный режим работы аэропорта все еще не восстановлен.

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