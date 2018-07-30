Лондон из-за Brexit стремится укрепить отношения с Пекином - МИД

Великобритания стремится к укреплению партнерских отношений с Китаем, поскольку с выходом из Евросоюза становится все более открытой для мира, пишет ТАСС.

Об этом заявил глава МИД Великобритании Джереми Хант в преддверии своего визита в Пекин, который начинается в понедельник и станет его первой зарубежной поездкой в качестве главы британского внешнеполитического ведомства с момента назначения на эту должность 9 июля.

"Поскольку Великобритания покидает ЕС и становится все более открытой для мира, мы привержены углублению этого очень важного партнерства в XXI веке", - приводит его слова пресс-служба МИД королевства.

Хант проведет переговоры с министром иностранных дел Китая Ван И в рамках "стратегического диалога между Великобританией и Китаем". "Ожидается, что будут обсуждаться такие темы, как важность многосторонней и свободной торговли, а также пути совместной работы Великобритании и Китая над глобальными вызовами, такими как изменение климата, развитие, безопасность и нераспространение [ядерного оружия] и обеспечение соблюдения санкций ООН в отношении Северной Кореи. Они также изучат пути выстраивания и без того прочных экономических связей между странами", - говорится в распространенном коммюнике МИД Соединенного Королевства.

После посещения Пекина британский министр отправится в Париж и Вену для переговоров со своими коллегами по вопросам "выхода Великобритании из ЕС, международной безопасности, угрозы со стороны России, войны в Сирии и иранской [ядерной] сделки", добавили в пресс-службе.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в конце января этого года совершила визит в Китай, по итогам которого стороны подписали новые коммерческие соглашения на общую сумму более £9 млрд ($11,8 млрд).

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