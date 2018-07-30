Евросоюз исключил четыре иракские компании из своего санкционного списка. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном в понедельник в Официальном журнале Евросоюза. Согласно этому документу, ЕС привел свой черный список по Ираку в соответствии с последними изменениями, внесенными в список санкций СБ ООН по Ираку, передает ТАСС.

"23 июля 2018 года Санкционный комитет СБ ООН принял решение исключить четыре позиции из списка лиц и предприятий, к которым применяется решение о замораживании их иностранных фондов и других ресурсов. В этой связи в список [ЕС] будут внесены соответствующие изменения", - говорится в документе.

В приложении к публикации перечислены выведенные из-под санкций структуры. Это Иракская государственная табачная компания, Государственная сахарная компания Мосула, Государственное предприятие молочной продукции и Государственное предприятие растительного масла.

Снятие этих ограничений ЕС вступает в силу 31 июля, отмечает Официальный журнал. Решение Совета ЕС о введении ограничительных мер в отношении Ирака было принято в 2003 году.

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