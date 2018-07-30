При перестрелке во Франции пострадали семь человек

Семь человек получили ранения различной степени тяжести в результате перестрелки, которая произошла в ночь на понедельник во французском городе Бон, передает РИА Новости.

Один из семерых раненых находится между жизнью и смертью.

По информации газеты Parisien, инцидент произошел в 4.20 местного времени.

"Неизвестные вышли из машины и открыли огонь в направлении группы мужчин… Наиболее вероятной причиной является сведение счетов", — сообщает издание.

В настоящее время расследованием происшествия занимается местная полиция.

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