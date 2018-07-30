Великобритания выделит десять миллионов фунтов на помощь Афганистану

Великобритания выделит 10 миллионов фунтов стерлингов на продовольственную помощь Афганистану, страдающему от засухи, сообщает РИА Новости.

Ранее, по данным афганских СМИ, президент Афганистана Ашраф Гани призвал мировое сообщество оказать гуманитарную помощь в связи с засухой в стране, где отсутствие осадков в зимний период привело к сильному сокращению урожая зерновых.

"Засуха в Афганистане приводит ко все более серьезному кризису, жизни 1,4 миллиона человек находятся под угрозой…", — говорится в заявлении британского министра по международному развитию Пенни Мордонт.

"Великобритания продолжает поддерживать правительство Афганистана, и мы приняли решительные меры до того, как засуха будет иметь худшие последствия, чтобы избежать ненужной боли и страданий", — отметила министр.

Сообщается, что выделяемые Великобританией средства в рамках Всемирной продовольственной программы помогут 441 тысяче человек.

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