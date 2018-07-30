У Британии не планирует задействовать армию при Brexit без соглашения

30 июля 2018 17:27 (UTC+04:00)

Британское правительство не составляло никаких планов по мобилизации вооруженных сил в случае выхода страны из ЕС без соглашения об условиях, заявил официальный представитель канцелярии премьера Британии, передает РИА Новости.

Ранее газета Sunday Times сообщала, что Даунинг-Стрит планирует задействовать армию для поставок продовольствия и лекарств в отдаленные районы страны в случае отсутствия согласия с ЕС по условиям соглашения о Brexit. Издание отмечало, что "вертолеты и грузовики" подготовлены к транспортировке грузов.

"Я не могу прояснить это или рассказать подробнее. Я не знаю, откуда возникли такие спекуляции. Нет никаких планов … Нет планов задействовать армию в случае отсутствия сделки (с ЕС)", — сказал представитель премьера журналистам.

На прошлой неделе эксперты и политики обсуждали действия правительства при подготовке к возможному выходу страны из Евросоюза без соглашения. В числе подготовительных мер называлось увеличение запасов лекарств и продовольствия для предотвращения возможных перебоев поставок из ЕС.

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