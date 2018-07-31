Испания выделит дополнительные деньги на демократизацию Никарагуа

Испания выделит дополнительные финансовые средства на усиление демократических институтов Никарагуа, сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление МИД Испании.

В частности, Мадрид выделит дополнительно 400 тысяч евро на программу укрепления демократических институтов Никарагуа в Организации американских государств (ОАГ). Ранее Мадрид уже выделял в фонд этой программы 180 тысяч евро. По 200 тысяч евро будет выделено двум органам Межамериканский комиссии по правам человека (орган ОАГ, который рассматривает жалобы на нарушения Американской конвенцией о правах человека участвующими в конвенции государствами) — Междисциплинарной группе независимых экспертов (GIEI) и Специальному механизму наблюдения за Никарагуа (MESENI).

"Этими вкладами Испания подтверждает, что выступает за выход из кризиса в Никарагуа без насилия, на основе процесса усиления демократии и всеобщего искреннего диалога", — говорится в заявлении МИД.

Антиправительственные протесты в Никарагуа идут с апреля после предложенной властями реформы, которая предполагала увеличение суммы отчислений работодателей и трудящихся в фонды социального страхования. Президент Даниэль Ортега уже отменил ее, но массовые выступления не прекратились. Ортега отказывается проводить досрочные выборы, как того требует оппозиция, и называет происходящее заговором против страны. Число погибших в ходе протестов в Никарагуа достигло 448 человек.

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