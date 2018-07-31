Во Франции в столкновениях с мигрантами ранены четверо спецназовцев

31 июля 2018 18:30 (UTC+04:00)

Четыре сотрудника французского полицейского спецназа были ранены во время столкновений с мигрантами во французском городе Кале в понедельник вечером, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на источники в прокуратуре, передает РИА Новости.

Отмечается, что спецназовцы вмешались в ситуацию после вторжение мигрантов в одну из компаний, которая находится в индустриальной зоне недалеко от кольцевой дороги, ведущей в порт Кале.

Мигранты забросали камнями сотрудников спецназа, в результате столкновений пострадали четыре человека, один из которых получил ранение в голову. Профсоюз Unsa-Police осудил насилие в отношении сил правопорядка.

В Кале ранее находился крупнейший лагерь мигрантов. Несмотря на снос лагеря в ноябре 2016 года, мигранты продолжают прибывать в регион, чтобы попасть в Великобританию. По последним данным французских властей в Кале живут от 350 до 420 мигрантов, неправительственные организации приводят другие цифры — от 400 до 800 человек, отмечает телеканал.

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