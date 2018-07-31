В Сербии 15 человек пострадали в ДТП с автобусом

31 июля 2018 20:26 (UTC+04:00)

Авария с участием автобуса и двух легковых автомобилей в Грделичком ущелье на юге Сербии привела к травмированию 15 человек, передает РИА Новости со ссылкой на национальное телевидение РТС.

ДТП произошло вечером во вторник вблизи поселка Предеяне на юге страны. "В столкновении участвовали автобус и два легковых автомобиля. Минимум пятнадцать пострадавших", - передает телеканал.

Отмечается, что движение по трассе продолжается. На месте ДТП работают медики и полиция.

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