Пассажиров самолета Ryanair эвакуировали в аэропорту Барселоны

31 июля 2018 22:15 (UTC+04:00)

Пассажиров авиакомпании Ryanair эвакуировали с самолета в международном аэропорту Барселоны Эль-Прат из-за загоревшегося мобильного телефона. Об этом, как передает ТАСС, говорится в распространенной во вторник публикации лоукостера в Twitter.

Самолет должен был направиться на Ибицу. В свою очередь, в момент инцидента воздушное судно уже готовилось начать маневры для взлета.

После того, как загорелось электронное устройство одного из пассажиров, был задействован аварийный протокол, предусматривающий эвакуацию находившихся на борту людей с помощью специального надувного трапа. В результате инцидента никто не пострадал.

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