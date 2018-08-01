Болгария ужесточает визовый режим

1 августа 2018 14:25 (UTC+04:00)

С 1 августа на территорию Болгарии не будут допускаться туристы, которым запрещен въезд в Шенгенскую зону, сообщает РИА Новости со ссылкой на болгарские СМИ.

Такие меры приняты в соответствии с решением Совета Европейского союза: "Решение Совета ЕС касается всех стран, подключённых к Шенгенской информационной системе. Болгария одна из таких стран, хотя и не входит в Шенген".

"По словам руководителя компании "Солвекс" Димитъра Цонева, болгарские власти рассчитывают, прежде всего, оградить свою страну от наводнивших Европу мигрантов из Африки и Азии. Именно они чаще всего объявляются персонами нон-грата за незаконное пересечение границы и выдворяются за пределы ЕС", — пишет портал "ТурДом".

Но, по мнению эксперта, ограничения в выдаче виз могут затронуть и туристов, допустивших административные нарушения в какой-либо шенгенской стране, например, не оплативших дорожные штрафы.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Глава МИД Австрии заявила о готовности Евросоюза к разным сценариям Brexit
Европа 14:08
Еврокомиссия увеличит финансирование TANAP
Энергетика 31 июля 14:17
Грузия и Болгария высказались за развитие отношений
Грузия 31 июля 12:32
У Британии не планирует задействовать армию при Brexit без соглашения
Европа 30 июля 17:27
Министр экономики ФРГ считает, что ЕС и США удалось избежать торговой войны
Европа 26 июля 15:17
Лагард поприветствовала договоренности Трампа и Юнкера
Европа 26 июля 07:36
Лента новостей
Развитие железнодорожной логистики между Баку и Тегераном усилит безопасность региона - эксперт
Бизнес 15:53
Строительство современного моста в Ташкенте будет завершено в ближайшие дни
Бизнес 15:50
Баку призывает страны-члены ОБСЕ решительно потребовать от Армении вывести свои войска с оккупированных территорий Азербайджана
Политика 15:42
Лавров и глава МИД Катара подтвердили стремление наращивать двустороннее сотрудничество
Россия 15:40
Бактрансагентство обнародовало новые цены на проезд в автобусах
Экономика 15:39
Президенту Ирана дали месяц, чтобы отчитаться по экономическим вопросам
Экономика 15:35
Азербайджан станет транспортной артерией между регионами Центральной Азии, Каспия и Черного моря - эксперт
Точка зрения 15:27
Выборы президента Грузии пройдут 28 октября
Грузия 15:25
Tesla намерена инвестировать в КНР пять миллиардов долларов
США 15:24