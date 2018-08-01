Еврокомиссия выделила 40 миллионов евро для мигрантов в Греции

1 августа 2018 16:20 (UTC+04:00)

Еврокомиссия выделила почти 40 миллионов евро для улучшения условий приёма мигрантов в Греции, говорится в сообщении ЕК, передает РИА Новости.

"Сегодня Еврокомиссия выдала дополнительные 37,5 миллиона евро срочной поддержки в рамках Фонда по убежищам, миграции и интеграции (Asylum, Migration and Integration Fund, AMIF) для улучшения условий приема мигрантов в Греции", — говорится в релизе.

Уточняется, что из этой суммы греческие власти получат 31,1 миллион евро для оказания услуг мигрантам, в частности, в области здравоохранения, перевода и питания. Средства также будут направляться на организацию дополнительных мест размещения мигрантов.

Оставшиеся 6,4 миллиона евро выделены Международной организации по миграции (International Organisation for Migration, IOM), в частности, для улучшения условий приёма беженцев.

ЕК напоминает, что с 2015 года выделила порядка 1,6 миллиарда евро помощи для решения проблем, связанных с миграцией в Греции.

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