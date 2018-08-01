Полиция Сербии обнаружила тела двух застреленных мигрантов

1 августа 2018 20:27 (UTC+04:00)

Полиция Сербии обнаружила тела двух мигрантов с огнестрельными ранениями в поле в полусотне километров от Белграда, сообщило МВД, передает РИА Новости.

"Сотрудники министерства в окрестностях села Добринци муниципалитета Рума (около 50 километров на северо-запад от Белграда) обнаружили два мертвых тела мигрантов с огнестрельными ранениями", - говорится в кратком сообщении ведомства.

Правоохранительные органы начали следствие. Официально "западнобалканский маршрут" мигрантов был закрыт в 2016 году, однако вместо пути Греция - Македония - Сербия - Хорватия они пошли в государства Евросоюза через Албанию, Черногорию и БиГ.

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