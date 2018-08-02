В аэропорту Лондона изъяли детали, использующиеся в создании боеголовок

2 августа 2018 17:20 (UTC+04:00)

Работники пограничной службы аэропорта "Хитроу" в Лондоне при досмотре направлявшегося в Иран груза обнаружили и изъяли резиновые уплотнительные кольца, которые могут использоваться для создания боеголовок, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Evening Standard.

"Мы обнаружили пару уплотнительных колец. Уплотнительные кольца – резиновые детали, которые устанавливаются между трубами, чтобы плотно соединить их, во избежание утечки. Они могут использоваться в нефтяной промышленности, но также могут использоваться для боеголовок и подобного. Наши сотрудники предотвратили их отправку в Иран", — заявила газете заместитель директора пограничной службы Великобритании в аэропорту Хитроу Моник Ренч.

По ее словам, "эта комплектующая деталь, похоже, направлялась на нефтеперерабатывающий завод" в Иран. Расследованием дела занялась Королевская налогово-таможенная служба Великобритании.

Четырнадцатого июля 2015 года в Вене был согласован итоговый Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Иран обязался не производить оружейный плутоний, в течение 15 лет иметь в распоряжении не более 300 килограмм обогащенного до 3,67% урана, переоборудовать ядерные объекты и использовать их исключительно в мирных целях. При этом оружейное эмбарго, введенное СБ ООН, будет сохранено в течение пяти лет, запрет на поставку в Иран технологий баллистических ракет — в течение восьми лет, эксперты МАГАТЭ будут проводить мониторинг ядерных объектов в течение 25 лет.

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