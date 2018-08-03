В Боснии три человека погибли при ремонтных работах на ГЭС

3 августа 2018 04:58 (UTC+04:00)

Три человека погибли, еще один госпитализирован в критическом состоянии в результате произошедшего в четверг взрыва на гидроэлектростанции в районе города Бихач в Боснии и Герцеговине, сообщает РИА Новости со ссылкой на местное МВД.

По предварительным данным, инцидент произошел в результате утечки газа внутри объекта, где сотрудники государственной энергетической компании "Электпропривреда" осуществляли ремонтные работы.

ГЭС "Уна Костела" на реке Уна мощностью 13,7 мегаватт была построена в 1954 году, сейчас находится в фазе реконструкции в целях расширения мощностей и увеличения производства.

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