Евросоюз и Иран обсудили интересы Тегерана в рамках ядерной сделки

3 августа 2018 17:53 (UTC+04:00)

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф обсудил с главой дипломатии ЕС Федерикой Могерини в Сингапуре ядерную сделку и сохранение интересов Тегерана в рамках договоренности, сообщает РИА Новости со ссылкой на иранский МИД.

"Мохаммад Джавад Зариф и Федерика Могерини в Сингапуре рассмотрели шаги, предпринятые Европейским Союзом и миром и направленные на извлечение Ираном выгоды от Совместного всеобъемлющего плана действий после незаконного выхода США из него", — говорится в сообщении министерства.

Ведомство отметило, что дипломаты также в целом рассмотрели события вокруг ядерной сделки.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Трамп сообщил о восстановлении всех санкций против Ирана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

Оставшиеся в ядерной сделке государства занимаются разработкой мер, которые позволят защитить компании от американских санкций за сотрудничество с Ираном.

Иран и "шестерка" международных посредников (Россия, США, Британия, Китай, Франция, Германия) в 2015 году достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома: был принят СВПД, выполнение которого снимает с Ирана экономические и финансовые санкции СБ ООН, США и Евросоюза.

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