МВД Германии: 15,1 тыс. иностранцев обратились за получением статуса беженца за июль

Иностранцы в ФРГ подали 15,1 тыс. заявок за июль на получение статуса беженца. Об этом говорится в статистике, которую распространило германское министерство внутренних дел, передает ТАСС.

Это на 14% процентов больше, чем было в июне, и на 20% больше, чем в мае. При этом по сравнению с июлем 2017 года, показатели сократились на 9,8%. Чаще остальных убежище в ФРГ в прошлом месяце запрашивали сирийцы (3,7 тыс. заявок), иракцы (1,4 тыс.), турки (1,1 тыс.), афганцы (1 тыс.), нигерийцы (944).

В первом полугодии в ФРГ было подано почти 80 тыс. заявок на получение статуса беженца. С начала миграционного кризиса в 2014 году в Германию прибыли почти 1,5 млн соискателей убежища, преимущественно из Сирии.

Правительство Германии до сих продолжает бороться с последствиями миграционного кризиса. 1 августа в стране начали работу специальные центры для соискателей убежища. В этих центрах, которые работают на границе с Австрией (федеральная земля Бавария), оперативно проверяют, есть ли у иностранца право и возможность получить убежище в ФРГ. Если нет, его будут отправлять обратно - либо в страну происхождения, либо в то государство ЕС, где он уже зарегистрирован.

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