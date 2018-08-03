МВД Германии: 15,1 тыс. иностранцев обратились за получением статуса беженца за июль

3 августа 2018 20:33 (UTC+04:00)

Иностранцы в ФРГ подали 15,1 тыс. заявок за июль на получение статуса беженца. Об этом говорится в статистике, которую распространило германское министерство внутренних дел, передает ТАСС.

Это на 14% процентов больше, чем было в июне, и на 20% больше, чем в мае. При этом по сравнению с июлем 2017 года, показатели сократились на 9,8%. Чаще остальных убежище в ФРГ в прошлом месяце запрашивали сирийцы (3,7 тыс. заявок), иракцы (1,4 тыс.), турки (1,1 тыс.), афганцы (1 тыс.), нигерийцы (944).

В первом полугодии в ФРГ было подано почти 80 тыс. заявок на получение статуса беженца. С начала миграционного кризиса в 2014 году в Германию прибыли почти 1,5 млн соискателей убежища, преимущественно из Сирии.

Правительство Германии до сих продолжает бороться с последствиями миграционного кризиса. 1 августа в стране начали работу специальные центры для соискателей убежища. В этих центрах, которые работают на границе с Австрией (федеральная земля Бавария), оперативно проверяют, есть ли у иностранца право и возможность получить убежище в ФРГ. Если нет, его будут отправлять обратно - либо в страну происхождения, либо в то государство ЕС, где он уже зарегистрирован.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Администрация Tashkent City: проект реализуют крупные иностранные инвесторы
Бизнес 09:54
Беларусь и Германия обсудили развитие сотрудничества в парламентском и экономическом измерении
Беларусь 2 августа 10:20
Рейтинг блока Меркель достиг самого низкого уровня за 12 лет - опрос
Европа 29 июля 16:55
В Хомс после освобождения вернулись более тысячи семей беженцев
Арабские страны 28 июля 11:24
Очередной немецкий банк выделил Узбекистану кредит
Бизнес 27 июля 10:05
В Германии разгорелись лесные пожары площадью 130 гектаров
Европа 26 июля 20:36
Лента новостей
Пашинян «доигрался»: Ереван может потерять Москву
Точка зрения 21:27
Известные артисты исполнят любимые песни слушателей (ВИДЕО)
Культура 21:05
В работе Facebook в ряде стран произошел сбой
В мире 21:05
Устранены проблемы в движении транспорта на одной из дорог Баку
Общество 21:05
При минсельхозе Азербайджана создан Совет фермеров (ФОТО)
Экономика 20:46
Скажется ли повышение госпошлины за регистрацию мобильных устройств в Азербайджане на ценах на телефоны?
Общество 20:39
Американская компания, разрабатывающая блок месторождений в Азербайджане, отсрочила выплаты по кредитам
Энергетика 20:31
Украинская и швейцарская компании откроют в Узбекистане завод по производству пестицидов
Бизнес 20:27
Туркменистан проведет инвестконкурс по продаже госсобственности
Бизнес 20:23