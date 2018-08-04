Во Франции более 40 мигрантов с судна Aquarius получили статус беженцев

4 августа 2018 15:54 (UTC+04:00)

Более 40 выходцев из Судана, спасенных в Средиземном море судном Aquarius, получили статус беженцев во Франции, сообщает в субботу газета Parisien, передает РИА Новости.

Ситуация с судном Aquarius, которое в июне спасло в Средиземном море 630 мигрантов, вызвала общеевропейский скандал. Власти Италии и Мальты закрыли свои порты для судна. Выходцев преимущественно из Судана и Эритреи согласилась принять Испания. Франция также предложила принять у себя 78 беженцев, разместив в Лилле 42 из них.

По информации издания, все 42 суданца получат вид на жительство во Франции сроком на 10 лет.

Мэр Лилля Мартин Обри в пятницу приветствовала новых жителей города. "Вы здесь дома, вы — жители Лилля, и мы невероятно рады видеть вас среди нас", — цитирует газета Обри.

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