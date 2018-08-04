В аэропорту Брюсселя успешно сел самолет на одном двигателе

4 августа 2018 19:26 (UTC+04:00)

Аварийное приземление на одном работающем двигателе успешно совершил в международном аэропорту Брюсселя лайнер A319 авиакомпании Brussels Airlines, сообщает РИА Новости.

По данным агентства Belga, при вылете из воздушной гавани столицы Бельгии в один из двигателей самолета затянуло птицу, что привело к его отказу.

Командир самолета, летевшего в испанский город Лас-Пальмас-де-Гран-Канария, чтобы не создавать паники, предупредил около 150 находившихся на борту пассажиров, что из-за технической проблемы он вынужден развернуть лайнер на посадку.

При экстренном приземлении никто не пострадал.

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