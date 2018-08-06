Евросоюз будет блокировать действия санкций США против Ирана

6 августа 2018 15:03 (UTC+04:00)

Евросоюз с 7 августа будет блокировать действие санкций США против Ирана для защиты европейских компаний, сообщила в понедельник представитель Еврокомиссии Мина Андреева, передает РИА Новости.

США с понедельника восстанавливают масштабные санкции против Ирана, которые были ранее приостановлены в результате достижения Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе.

"Во вторник утром вступит в силу обновленный блокирующий регламент ЕС, который защитит от воздействия американских экстерриториальных санкций европейские компании, которые ведут бизнес с Ираном", — сказала Андреева журналистам в Брюсселе.

Внесение поправок в "Блокирующий статут" 16 июля одобрили главы МИД стран-членов ЕС. Обновленный нормативно-правовой акт, как ожидается, признает недействительными на территории Европы судебные решения и административные действия США в рамках санкционного режима в отношении Ирана, и, таким образом, наложит для базирующихся в ЕС компаний запрет на разрыв деловых связей с этой страной.

Действующий протекционистский регламент ЕС ввел в 1996 году, защищая свои интересы на Кубе от санкций США. Однако он так и не был имплементирован в полной мере, что создало неопределенность в отношении того, как нормативно-правовой акт будет применяться на практике.

Президент США Дональд Трамп 8 мая объявил, что Вашингтон выходит из соглашения с Ираном по ядерной программе. Он сообщил о восстановлении всех санкций против Тегерана, в том числе вторичных, то есть в отношении других стран, ведущих бизнес с Ираном. Остальные члены "шестерки" выступили против подобного шага США. Европейские партнеры Вашингтона заявили, что намерены по-прежнему соблюдать условия сделки с Ираном.

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