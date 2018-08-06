В Испании пять человек погибли из-за жары

6 августа 2018 15:17 (UTC+04:00)

Число жертв жаркой погоды, установившейся в Испании, возросло до пяти человек, сообщает РИА Новости.

В понедельник два человека скончались в больнице Таррагоны, сообщает издание Diari de Tarragona. Оба мужчины бездомные – один был найден без сознания в муниципалитете Константи, другой в городском районе Кампо Кларо. Полиция доставила обоих в больницу, однако врачи не смогли их спасти.

На прошлой неделе скончались три человека – бездомный в Барселоне и двое мужчин в Мурсии.

В середине прошлой недели на Иберийском полуострове установилась жаркая погода, столбики термометра в некоторых районах превышают 40 градусов. Жара стала причиной возникновения пожаров.

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