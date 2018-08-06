Британия хочет увеличить военный бюджет на миллиард долларов

Правительство Великобритании в этом году собирается увеличить оборонный бюджет на 800 миллионов фунтов (более миллиарда долларов), передает РИА Новости со ссылкой на издание Times.

Ранее сообщалось, что в январе глава минобороны Великобритании Гэвин Уильямсон объявил о начале работы над программой модернизации вооруженных сил. Глава оборонного ведомства требовал от правительства повышения военных расходов и несколько месяцев вел полемику с главой минфина Филипом Хаммондом, который указывал, что во избежание дефицита оборонного бюджета необходимо урезать расходы.

По данным издания, минобороны в ближайшие 10 лет ждет дефицит бюджета в размере 2 миллиардов фунтов в год (2,5 миллиарда долларов), учитывая планы закупки боевых самолетов, спутников, кораблей и подводных лодок. Комитет обороны палаты общин Великобритании заявил, что оборонный бюджет должен увеличиться с примерно 2% ВВП до 3%, то есть до 20 миллиардов фунтов в год (почти 26 миллиардов долларов), в связи с чем Уильямсон запросил повышение годового бюджета на 4 миллиарда фунтов.

Как сообщает газета, в марте минобороны получило добавку к бюджету в 800 миллионов фунтов, и такую же сумму правительство планирует выделить этой осенью при составлении бюджета, что "на порядок меньше", чем требует Уильямсон. Ожидается, что размер дотации обсудят в ближайшие несколько недель. Из мартовских ассигнирований 200 миллионов фунтов направили на нужды самого оборонного ведомства, в то время как еще 600 миллионов пошли на программу атомной подводной лодки "Дредноут".

Один из министров заявил Times, что около 50 депутатов будут готовы выразить протест правительству этой осенью, если на военные расходы не выделят дополнительные суммы, учитывая растущую обеспокоенность по поводу "пробелов" в оборонных возможностях страны. По информации источника в правительстве, сейчас идет рассмотрение планов по смягчению финансовых затруднений минобороны страны.

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