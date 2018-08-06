Финляндия заявила о готовности принять встречу парламентариев России и США

Финляндия готова провести встречу парламентариев России и США, если будет такая необходимость, рассказал РИА Новости в понедельник председатель комитета по обороне парламента Финляндии Илкка Канерва.

Ранее сенатор США Рэнд Пол заявил, что парламентарии России и США договорились проработать возможность организации встречи на уровне комитетов по международным делам в третьей стране.

"Да, конечно. Мы готовы провести данную встречу, если будет необходимость. Но всем, наверное, понятно, что для организации мероприятия должна пройти большая подготовительная работа", — рассказал Канерва.

Ранее в Хельсинки 16 июля состоялись переговоры российского и американского президентов Владимира Путина и Дональда Трампа, а 8 июня в пригороде финской столицы — городе Вантаа прошла встреча начальника Генштаба ВС РФ Валерия Герасимова и председателя объединенного комитета начальников штабов ВС США Джозефа Данфорда.

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