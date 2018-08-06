При взрыве на окраине Болоньи один человек погиб и 55 пострадали (Обновлено)

6 августа 2018 18:05 (UTC+04:00)

Один человек погиб, не менее 55 пострадали в результате серии взрывов и пожара на эстакаде на северо-западной окраине итальянского города Болонья, передает РИА Новости со ссылкой на телеканал Rainews24.

Четырнадцать из них находятся в тяжелом состоянии.

Как сообщила ранее пожарная служба, причиной инцидента стал взрыв бензовоза.

Ранее сообщалось, что неподалеку от аэропорта Болоньи произошла серия взрывов с последующим крупным пожаром. Местные СМИ отмечают, что грузовик, перевозивший топливо, попал в ДТП. Пламя распространилось на машины, которые находились в расположенном у эстакады дилерском центре.

Они также начали взрываться. На фото и видео с места происшествия виден крупный столб дыма и огня. Мост частично обрушился.

Взрыв не затронул аэропорт Болоньи, сообщает воздушная гавань. Рейсы на данный момент осуществляются согласно расписанию.

17:30(GMT+4) На магистрали в районе итальянского аэропорта Болоньи прогремела серия взрывов.

Как отмечает местное издание Il Resto del Carlino, хлопок прозвучал после ДТП с участием бензовоза. Пламя распространилось на машины, которые находились в дилерских центрах. Они также начали взрываться. Пострадали не менее двадцати человек, передает РИА Новости.

Как передает телеканал Rainews24, на место направлены кареты скорой помощи, пожарные машины и вертолет. Движение на автомагистрали в северо-западном пригороде Болоньи заблокировано в обе стороны.

В результате взрыва аэропорт не пострадал, все службы работают по расписанию.

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