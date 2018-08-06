Во французском зоопарке появился на свет детеныш редкого животного окапи

6 августа 2018 19:09 (UTC+04:00)

Детеныш окапи — редкого парнокопытного, отнесенного к вымирающим видам, - появился на свет в зоопарке Боваль (Beauval) на севере Франции, передает РИА Новости.

"Исключительное рождение в зоопарке Боваль! В субботу, в 00.30 на свет появился окапи! Ровно год спустя после появления (панды) Юаньмэн", - говорится в заявлении, распространенном зоосадом в соцсети Facebook.

Малыш стал первым детенышем мамы по кличке Тафари, которая родила его спустя 15 месяцев беременности. Вес новорожденного составляет 20 килограммов. Пока маленький окапи находится в крытом помещении - первый выход на свежий воздух состоится через несколько недель.

Окапи - редкое парнокопытное млекопитающее семейства жирафовых. Длина тела составляет около двух метров, высота в холке до 1,2 метра, весит около 250 килограммов. На лбу два коротких рога. Окраска пестрая: голова светлая с темными отметинами, туловище серовато-коричневое, круп и конечности - с чередующимися белыми и темными поперечными полосами, как у зебры.

Окапи обитают в Африке, во влажных тропических лесах бассейна реки Конго. Окапи можно встретить так редко, что долгое время эти животные считались мифическим. В настоящее время в лесах Конго осталось от 10 до 15 тысяч особей животного.

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