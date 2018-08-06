Во Франции расследуют случай появления дрона над резиденцией Макрона

Французские следователи начали расследование по факту произошедшего в этот понедельник появления беспилотного летательного аппарата над летней резиденцией президента Франции - фортом Брегансон (департамент Вар, побережье Средиземного моря). Об этом, как передает ТАСС, AFP сообщил представитель пресс-службы президентской администрации.

"Ведется расследование в связи с полетом беспилотника", - говорится в заявлении. Представитель Елисейского дворца не уточнил при этом, был ли беспилотный летательный аппарат сбит системой ПВО, защищающей президентскую резиденцию.

Президент Франции Эмманюэль Макрон вместе с супругой прибыли в форт Брегансон в минувшую пятницу. В этот же день прошла встреча и переговоры Макрона с британским премьер- министром Терезой Мэй. Ожидается, что в ходе своего летнего отдыха Макрон пробудет в Брегансоне 15 дней. Как отмечает AFP, Макрон до сих пор не совершил выхода из старинной крепости в соседний город Борм-ле-Мимоза, где в прошлые годы общались с жителями многие его предшественники - президенты Франсуа Олланд, Николя Саркози, Жак Ширак, Валери Жискар д`Эстен и Жорж Помпиду.

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