Могерини призвала европейские компании активизировать торговлю и сотрудничество с Ираном

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини призвала европейские предприятия активизировать торговлю с Ираном и экономическую деятельность в этой стране. Об этом она заявила во вторник в Веллингтоне на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Новой Зеландии Уинстоном Питерсом, передает ТАСС.

"Мы делаем все, что в наших силах, чтобы Иран не вышел из этой сделки [Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе], чтобы Иран продолжал получать экономическую выгоду от этого соглашения, приносящего пользу народу этой страны, поскольку мы убеждены, что это отвечает интересам в сфере безопасности не только нашего региона, но и всего мира", - цитирует главу европейской дипломатии газета The Washington Post.

"Мы призываем малые и средние предприятия, в частности, активизировать свою работу как с Ираном, так и внутри этой страны, это является для нас приоритетом в сфере безопасности", - отметила Могерини, подчеркнув, что экономические контакты являются составной частью ядерной сделки. Торговля между Ираном и ЕС "является основополагающим аспектом с точки зрения права Ирана на получение экономической выгоды в обмен на те действия, которые они уже предприняли к настоящему времени, и это соответствует всем тем обязательствам в ядерной сфере, которые они на себя взяли", добавила она.

Евросоюз ввел в действие во вторник европейский блокирующий регламент, который объявляет недействительными на своей территории экстерриториальные санкции США в отношении Ирана, запрещает европейским компаниям их выполнять, а также запрещает исполнение любых решений иностранных судов, принятых на основании этих санкций. Как позднее пояснили эксперты Еврокомиссии, регламент также допускает получение компенсаций европейскими компаниями, которые могут понести убытки в результате действий США. ЕС подчеркнул, что отмена санкций в отношении Ирана - это ключевая часть всех договоренностей, которая "должна иметь позитивные последствия не только для торговли и экономического развития Ирана, но и для улучшения жизни иранского народа". В этой связи ЕС подчеркнул, что остающиеся в СВПД страны (Россия, Китай, Франция, Великобритания и Германия) привержены выполнению всех положений этого документа.

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