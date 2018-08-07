Еврокомиссия окажет помощь Индонезии в связи с землетрясением

7 августа 2018 15:35 (UTC+04:00)

Еврокомиссия готова оказать необходимую помощь в связи с землетрясением в Индонезии, планируется предоставление спутниковых изображений местности, созданных с помощью системы Copernicus, сообщает РИА Новости со ссылкой на ЕК.

"Мы готовы предоставить любую требуемую незамедлительную помощь. Мы получили запрос на поддержку", — сказала пресс-секретарь ЕК Мина Андреева на брифинге.

По информации ЕК, речь идёт о запросе на предоставление спутниковых изображений местности системы Copernicus.

"Мы незамедлительно начнём делать эти карты", — отметил другой представитель ЕК Карлос Мартин Руис де Гордеюэла.

В воскресенье, 5 августа, к северу от индонезийского острова Ломбок произошло сильное землетрясение магнитудой 7 баллов с последующими афтершоками силой 5,4 и 4,3 балла. Ранее сообщалось о 91 погибшем местном жителе на Ломбоке и двух погибших на Бали. Около 2,5 тысячи туристов, которых власти эвакуировали с островов в Индонезии после мощного землетрясения, прибыли на Бали, эвакуации ожидают еще около 400 человек.

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