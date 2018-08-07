В Еврокомиссии призвали к осторожности при выдаче гражданства за инвестиции

Еврокомиссар по вопросам юстиции, прав потребителей и гендерного равенства Вера Юрова призвала страны Евросоюза, которые в обмен на инвестиции в национальные экономики предоставляют гражданство выходцам из третьих стран, проявлять осторожность и не допускать "троянских коней" в ЕС, передает РИА Новости.

"Мы не хотим "троянских коней" в Союзе", — приводит во вторник слова Юровой брюссельская интернет-газета EUobserver.

По словам члена исполнительной коллегии ЕС, "(Евро) комиссия очень обеспокоена развитием (практики) так называемых золотых паспортов".

Из стран ЕС право получить гражданство в обмен на инвестиции предоставляют Мальта, Кипр, Австрия, Германия, Соединенное Королевство, Германия и Ирландия. В каждой из этих стран установлены собственный размер инвестиционного взноса и сроки выдачи гражданам из третьих стран легализующих их в ЕС документов.

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