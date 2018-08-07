BMW отзывает в Европе 323,7 тыс. автомобилей

7 августа 2018 22:16 (UTC+04:00)

Германский автопроизводитель BMW отзывает 323,7 тыс. автомобилей в Европе из-за возможной неисправности в системе отвода отработавших газов, передает ТАСС.

Об этом сообщила во вторник газета Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Отзыв коснется моделей 3-6 серий, а также серий Х3 - Х6. Компания проверит систему и в случае необходимости заменит компонент. Ранее по этой причине производитель отозвал 106 тыс. машин в Южной Корее. По данным СМИ, там данная проблема стала причиной 30 случаев возгорания.

Официальных комментариев от BMW не поступало.

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