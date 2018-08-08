В Испании три тысячи человек эвакуировали из-за пожаров

Три тысячи человек были эвакуированы из-за пожара, бушующего в испанской провинции Валенсия, сообщает РИА Новости со ссылкой на центр по координации чрезвычайных ситуаций.

Уже в течение нескольких дней пожарные не могут справиться с огнем в муниципалитете Лученте, сгорели 600 гектаров леса, сообщает центр по координации чрезвычайных ситуаций сообщества Валенсия. Огонь уничтожил 20 домов в этом муниципалитете, где живет 2,5 тысячи человек. Несколько домов уничтожены и в соседнем населенном пункте Гандия, расположенном в 20 километрах.

В тушении огня принимают участие 600 пожарных, 25 единиц авиатехники, а также наземная техника. Огонь распространяется одновременно в двух направлениях. В среду в зону бедствия будут направлены военные из подразделения по чрезвычайным ситуациям МВД из других регионов. Красный Крест открыл три центра для приема пострадавших.

Из-за жары, установившейся на прошлой неделе на Иберийском полуострове, в Испании и Португалии начались лесные пожары.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.