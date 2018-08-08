Число жертв пожара в Греции выросло до 92 человек

8 августа 2018 16:33 (UTC+04:00)

Число погибших в результате пожаров в Греции выросло до 92 человек – в больнице скончался еще один пострадавший, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные пожарной службы страны.

В Греции 23 июля произошло несколько крупных пожаров, в основном в Аттике. При 40-градусной жаре ситуация усугублялась сильным ветром — до 12 баллов по шкале Бофора, из-за чего пожарные не могли справиться с огнём. Ситуация вышла из-под контроля. На востоке Аттики погибли десятки человек, травмы получили почти 190 человек.

Ранее информация о жертвах поступала крайне противоречивая, неделю назад пожарная служба стала давать информацию только об опознанных погибших.

"Число жертв пожаров в восточной Аттике до настоящего времени составило 92 человека. По информации Управления уголовных расследований греческой полиции, число идентифицированных погибших составляет 81, есть также два неидентифицированных тела, которые не были затребованы родственниками", — сообщила пожарная служба.

По ее данным, в больницах скончались девять человек, получивших ожоги во время пожара.

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