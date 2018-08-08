Итальянский премьер отметил важность стабилизации ситуации в Ливии для Италии

8 августа 2018 19:11 (UTC+04:00)

Стабилизация в Ливии имеет первостепенное значение для Италии, заявил итальянский премьер Джузеппе Конте, передает РИА Новости.

"Ливия имеет важнейшее значение для Италии по историческим, геополитическим и географическим причинам. Маршруты миграции, пересекающие Ливию, концентрируются на Италии", - заявил он журналистам в ходе итоговой пресс-конференции перед летними каникулами.

По его словам, стабилизация Ливии и развитие социальных, политических и экономических условий в этой стране имеет первостепенную значимость для Италии.

"У нас нет захватнических амбиций, мы не преследуем экспансионистских целей. Однако у нас абсолютная необходимость обеспечить национальные интересы, и мы считаем, что можем гарантировать для всех заинтересованных игроков в Средиземноморском регионе состояние равновесия. Мы позволим оценить наши позиции на конференции по Ливии, которая должна пройти в ноябре", - сказал Конте.

Ранее после переговоров с президентом США Дональдом Трампом Конте заявил, что США признали за Италией роль ведущего игрока в том, что касается региона Средиземноморья и стабилизации Ливии.

В Ливии сейчас царит двоевластие - на востоке заседает избранный народом парламент, а на западе, в столице Триполи, правит сформированное при поддержке ООН и Евросоюза правительство национального согласия во главе с Фаезом Сарраджем. Власти восточной части страны действуют независимо от Триполи и сотрудничают с национальной армией во главе с Халифой Хафтаром, которая ведет затяжную войну с боевиками.

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