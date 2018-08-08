Граждане Македонии поддержат договор о переименовании страны

8 августа 2018 22:24 (UTC+04:00)

Большинство граждан Македонии поддержат договор с Грецией и, соответственно, идею переименования своей страны на консультативном референдуме, который пройдет 30 сентября, свидетельствуют данные социологического опроса, проведенного по заказу Македонского центра международного сотрудничества, передаёт РИА Новости.

На вопрос "Выступаете ли вы за членство в ЕС и НАТО с принятием договора между республикой Македония и республикой Греция?", согласно соцопросу, положительно ответят 41,5% граждан, отрицательно – 34,1%.

Договор Македонии и Греции был ратифицирован сторонами в июне этого года. Он урегулирует продолжавшийся свыше 25 лет спор вокруг названия бывшей югославской республики. Греция требовала изменить название соседнего государства, чтобы его не путали с греческой областью Македония. Предполагается, что бывшая югославская республика будет переименована в Республику Северную Македонию.

Премьер Македонии Зоран Заев призвал сограждан выйти на всеобщее голосование и пообещал уважать их выбор на референдуме о переименовании страны. Тем временем порядка тридцати партий и движений Македонии начали кампанию по бойкоту референдума, а президент Македонии Георге Иванов назвал подписанное с Грецией соглашение "правовым самоубийством".

Выйти на референдум, по данным опроса, готовы 66,4% респондентов, бойкотировать – 19,8%, не определились со своей позицией 11,9% опрошенных, а еще 1,9% граждан отказались отвечать на вопрос о своем участии в плебисците.

Исследование также показало, что этнические македонцы в меньшей степени хотят поддержать договор с Грецией: "за" готовы проголосовать 27,4% респондентов, "против" — 45,2%. Одновременно подавляющее большинство этнических албанцев поддерживают договор – 88% "за" и лишь 2,2% "против".

"Независимо от исхода референдума, однозначна поддержка членству Республики Македонии в ЕС (80,4%) и в НАТО (79,9%)", — отмечает организатор опроса.

Социологическое исследование было проведено с 24 июля по 1 августа путем телефонного опроса респондентов. В нем приняли участие 1026 совершеннолетних граждан Македонии. Статистическая погрешность составляет 3,1%.

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