Бывший комик выдвинулся на пост премьера Словении

Бывший актер-пародист и экс-мэр провинциального города Камник Марьян Шарец выдвинут на пост главы правительства Словении, сообщает РИА Новости.

Шареца поддержали пять партий парламента левой ориентации, собрав в его пользу 43 подписи. Голосование по кандидатуре Шареца ожидается в следующую пятницу. Для избрания ему необходимо заручиться большинством в 46 голосов депутатов (из 90).

Ожидается, что поддержку молодому политику окажет партия "Левые", располагающая девятью мандатами, отказавшаяся входить в правящую коалицию, но не исключившая возможность сотрудничества. Новый кабинет министров Словении должен быть сформирован по итогам парламентских выборов 3 июня, на которых партия кандидата в премьеры "Список Марьяна Шареца" заняла второе место.

Ранее мандат на формирование кабинета министров получал лидер победившей на выборах Словенской демократической партии (SDS), дважды бывший премьер-министр Янез Янша. Однако в конце июля он уведомил президента, что ему не удается собрать большинство в 46 голосов в парламенте страны.

В случае избрания на пост премьер-министра Марьян Шарец в возрасте 40 лет станет самым молодым премьером в истории Словении, а страной впервые будет управлять правительство меньшинства.

Кандидат на пост главы 13-го по счету правительства Словении является выпускником люблянской Академии театра, радио, кино и телевидения. Общественности более всего запомнился как пародист известных деятелей, включая самых известных словенских политиков. Сам ушел в политику в 2010 году избравшись на должность мэра Камника, которую занимал до вхождения в парламент в этом году.

Шарец выставлял свою кандидатуру на выборах президента страны в 2017 году, вышел в решающий второй тур, но в итоге проиграл Боруту Пахору с небольшим отрывом.



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