Британцы запустили приложение для безналичных пожертвований бездомным

9 августа 2018 13:38 (UTC+04:00)

Житель города Оксфорд при поддержке ряда организаций запустил систему для безналичных пожертвований просящим на улице. Как сообщила вещательная корпорация Би-би-си, транзакцию можно провести при помощи QR-кода, передает ТАСС.

Зарегистрированные в сети Greater Change бездомные получают бирку с QR-кодом на шнурке. Прохожие могут отсканировать код с помощью смартфона и перевести желаемую сумму на счет оказавшегося на улице человека.

Сканировать QR-коды и переводить средства напрямую можно из любого браузера, отмечают разработчики. Однако при помощи специально созданного приложения пользователи могут прочитать биографию бездомных, где те рассказывают, как очутились на улице, на что собирают деньги и какая сумма им требуется.

В разработке приложения приняла участие местная компания Global Initiative. Финансовую поддержку оказал Оксфордский университет, а партнером стала благотворительная организация Aspire. Основатель проекта Алекс Маккаллион видит в этой системе решение одной из проблем "безналичного мира", в котором у людей зачастую нет при себе денег на подаяние. Кроме того, для бездомных предусмотрены кураторы, которые имеют доступ к аккаунтам и следят, на что уходят пожертвованные деньги. Люди могут не беспокоиться о том, что поддерживают "профессиональных попрошаек", - отмечает Маккаллион.

В ходе пробного периода функционирования системы было проведено уже восемь кампаний по сбору средств. Девять человек (одна из акций была направлена на поддержку бездомной пары) смогли восстановить документы, снять жилье и найти работу на пожертвования пользователей.

Похожая практика уже около года существует в Китае, где после легализации QR-платежей бирки с кодами заменили и ценники в магазинах, и таблички у бездомных.

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