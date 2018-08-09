Суд в Нидерландах отказал Ryanair в запрете забастовки пилотов

9 августа 2018 22:22 (UTC+04:00)

Суд нидерландского города Харлем отказал ирландской авиакомпании Ryanair в требовании запретить назначенную на пятницу забастовку пилотов, сообщили представители Нидерландского профсоюза пилотов (VNV), передает РИА Новости.

"Победа! Забастовка пройдёт в пятницу, 10 августа", — говорится в сообщении VNV в Twitter.

Как сообщает нидерландская газета NRC Handelsblad, судья заявил, что авиакомпания не предоставила достаточных доказательств того, что право пилотов на забастовку "менее важно, чем нужды пассажиров". В то же время, суд потребовал от участников протеста впредь уведомлять о забастовках как минимум за 72 часа до его проведения.

Ранее авиакомпания Ryanair, пилоты которой в пятницу планируют масштабную забастовку в пяти странах Евросоюза, обратилась в нидерландский суд с требованием полностью ограничить проведение забастовок в стране по пятницам, субботам и воскресеньям до 10 сентября на время сезона отпусков из-за высокого количества отдыхающих.

Пилоты Ryanair в Бельгии, Ирландии, Германии, Нидерландах и Швеции 10 августа намерены принять участие в забастовке работающих на ирландскую авиакомпанию летчиков. Согласно заявлению авиакомпании, из-за стачки пилотов, которые требуют улучшения условий и оплаты труда, в пятницу будут отменены 396 рейсов.

Ryanair — крупнейшая бюджетная авиакомпания в Европе. Она работает в 33 странах, обслуживая свыше 1,8 тысячи направлений. Штат компании насчитывает около 11,5 тысячи человек.

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