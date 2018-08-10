Во Франции добились от Twitter отмены 250 пунктов договора с пользователями

Французское общество по защите прав потребителей UFC-Que Choisir выиграло процесс у социальной сети Twitter, которую обвиняло в нарушениях конфиденциальности, передает РИА Новости со ссылкой на портал 20minutes.

Иск UFC-Que Choisir был подан еще в 2013 году. Защитники прав потребителей жаловались, что существующие правила сбора информации, указанные сервисом, являются размытыми и неясными, а текст этих правил, размещенный исключительно в интернете, является нечитаемым.

Суд высшей инстанции в Париже подвел итоги четырехлетнего разбирательства, обязав компанию Twitter отменить свыше 250 условий договора между сервисом и пользователем, которые были сочтены недобросовестными. UFC особо отмечает, что добилось защиты фотографий владельцев аккаунтов, которые ранее можно было использовать без их ведома в коммерческих целях.

Кроме того, Twitter должен выплатить защитникам потребителей 30 тысяч в качестве компенсации за моральный ущерб коллективным интересам.

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