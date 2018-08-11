Число жертв лесных пожаров в пригородах Афин достигло 94 человек

Число погибших в лесных пожарах в восточных пригородах греческой столицы достигло 94 человек. Об этом, как передает ТАСС, сообщила в субботу Пожарная охрана Греции.

В четверг министерство здравоохранения Греции информировало о 93 погибших. "В субботу скончалась еще одна женщина в возрасте 57 лет, которая находилась в реанимационном отделении больницы "Триасио", - говорится в сообщении Пожарной охраны.

По ее данным, в больницах остается 31 человек с ожогами, в том числе восемь пострадавших находятся в реанимационных отделениях.

В Греции с начала июля стоит жаркая погода, столбик термометра поднимался до уровня 38-40 градусов. 23 июля вокруг Афин возникло сразу несколько крупных очагов пожаров: в районе города Кинета в 50 км к западу от Афин, в восточной части Аттики и в районе городка Каламос. Сильнее всего пострадал поселок Мати в Восточной Аттике, где было обнаружено большинство тел погибших. Власти не исключают, что причинами возникновения огня, помимо жары, могли быть умышленные поджоги, халатность при сжигании травы, повреждение электрокабеля.

Прокуратура, расследующая случившееся, допросила уже 25 чиновников разного ранга в качестве свидетелей, ее доклад ожидается в конце августа.

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